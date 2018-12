Manchester United trennt sich von Jose Mourinho!

Bei seiner Ankunft im Sommer 2016 hoffte man, Mourinho, der sich einmal als „The Special One“ bezeichnete, würde den Club zu alter Größte zurückführen. Mit Porto (2004) und Inter Mailand (2010) hatte er die Champions League gewonnen, war mit Chelsea dreifacher (2005, 2006, 2015) und mit Real Madrid einmal (2012) Meister geworden. Doch im ersten Jahr unter Mourinhos Führung kam United in der Premier League nur auf Platz sechs, rettete die Saison jedoch halbwegs mit dem Sieg in der Europa League. In der vergangenen Saison schaffte man es zwar auf Platz zwei, allerdings mit 19 Punkten Respektsabstand zu Meister Manchester City.