Dembele überweist Kumpel 15.000 Euro pro Monat

Unfassbar! Barcelona-Star Ousmane Dembele überweist - wie „Radio Marca“ berichtet - seinem Kumpel jedes Monat 15.000 Euro. Warum? Damit dieser ihn bespaßt! Der Name des Freizeit-Unterhalters: Moustapha Diatta. Via Twitter meldete sich nun bereits ein weiterer Weggefährte für den Kumpel-Job an.