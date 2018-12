Verfolgt man die Diskussion unserer Leser, so bekommt man schnell den Eindruck, viele würden sich schon gar nicht mehr über diese Meldung wundern. „Ja, man muss beschönigen, denn die Wahrheit ist uns nicht mehr zumutbar, so schaut‘s aus“, schreibt Dercenturio. Auch schfra ist nicht sonderlich geschockt. „Er ist nicht der einzige Vertreter dieses Prinzips!“, schreibt uns besagter User. Lowo bekommt für seinen Kommentar „Ein Qualitätsblatt eben, wie so viele“ ebenfalls viel Zuspruch aus der Community.