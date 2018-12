Rapid: Keine Weihnachten wie immer

Und sind seit gestern auf Urlaub. Trainingsstart ist am 8. Jänner, zwei Wochen später fliegt die Truppe von Didi Kühbauer ins Camp nach Belek. Schon mit ein bis zwei offensiven Verstärkungen. Alle Vorbereitungen trifft Sportchef Fredy Bickel noch jetzt in Wien, in seiner Heimat will er dann die Transfers fixieren. Da ist Zürich ideal. Perfekte Flugverbindungen. Und der Schweizer kann sich - ohne Aufmerksamkeit zu erregen und damit Gerüchte zu schüren - mit den Spielern persönlich treffen. Das ist ihm wichtig.