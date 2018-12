Für Kate könnte Weihnachten ein Albtraum werden

„Eine Qual“

„Weihnachten in Sandringham kann eine Qual sein, selbst für die gebürtigen Royals. Und im Allgemeinen können es die Eingeheirateten kaum abwarten, davonzukommen“, stellte der royale Biograf Christopher Wilson im Interview mit „New“ klar. Zu den Traditionen gehört es, dass am Heiligen Abend Juxgeschenke geöffnet werden und dann Scharade gespielt wird. Am Weihnachtstag stehen ein gemeinsamer Kirchgang sowie am Nachmittag die Weihnachtsansprache der Queen am Programm.