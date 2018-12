Die Ski-Welt leidet mit verunglücktem Gisin

Gisin wurde am Samstagabend mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) in die Schweiz geflogen. Sein Zustand ist nach Informationen der Verantwortlichen von Swiss-Ski stabil. Über den Gesundheitszustand und mögliche Verletzungen des Engelbergers wurden keine Angaben gemacht. Mehr Klarheit soll es am Sonntag geben.