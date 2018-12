Randaliererin wollte Polizisten treten und beißen

Am 14. Dezember 2018 gegen 20 Uhr randalierte eine 30-jährige bosnische Staatsbürgerin aus dem Bezirk Steyr Land in Neuzeug in einer Imbissstube. Die herbeigerufenen Polizisten versuchten die Frau zu beruhigen und ihre Identität festzustellen. Da beides nicht gelang, wurde sie vorübergehend festgenommen. Dabei trat die Frau gegen den linken Oberschenkel eines Beamten und verletzte ihn. Außerdem versuchte sie, bereits im Funkwagen sitzend, gegen die Genitalien des zweiten Beamten zu treten.