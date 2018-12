EU-Vorsitz: Großes Lob aus Brüssel, Kritik von SPÖ

Schieder: Europa „gespalten wie noch nie zuvor“

Bei der heimischen Opposition kam die türkis-blaue Regierung nicht so gut weg. „Österreich ist zum Bremser in der Europäischen Union geworden“, diagnostizierte SPÖ-Spitzenkandidat Schieder. „Gespalten wie noch nie zuvor“ sieht Schieder Europa am Ende des Jahres, „und unsere Regierung hat beim Migrationspakt sogar selbst dafür gesorgt, dass dieser Spalt größer wird“. Es habe „keinen einzigen Beitrag gegeben, der Gerechtigkeit oder Sicherheit in unserer Gesellschaft stärkt“.