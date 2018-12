Posse um geplante „Hochzeit“ in Tourismusbranche

Land hat letztes Wort

Dennoch ist der Anschluss an die Tourismusregion Wels noch immer nicht fix. „Das letzte Wort hat das Land“, so Obernberger. Deshalb brodelt die Gerüchteküche. Denn Neo-Landesrat und Ex-Thermendirektor Markus Achleitner soll so wie Vorgänger Michael Strugl ein Befürworter der Partnerschaft mit Bad Hall und Co. sein.