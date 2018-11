Kremsmünsters Heirat im Tourismus droht zu platzen

Erneute Abstimmung in Kremsmünster

Gemeinsame Wege hätten 2019 die Tourismusregion Wels und Kremsmünster gehen sollen. Im Mai wurde im Kremsmünsterer Gemeinderat die „Ehe“ gegen den Willen von VP-Ortschef Gerhard Obernberger beschlossen. Doch nun legt sich der scheidende Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Michael Strugl (VP) quer. Am 13. Dezember stimmt der Gemeinderat nochmals ab. Den Welser Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair ist erbost: „Wir haben Kremsmünster fix in unsere Planungen einbezogen. Die Gemeinde passt viel besser in unsere Konzept als in jenes von Bad Hall.“