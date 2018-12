Nur Ganong im Gröden-Training schneller als Franz

Der mittlerweile 29-Jährige hat heuer bereits die Abfahrt in Beaver Creek und den Super-G in Lake Louise gewonnen. Vor zwei Jahren hatte er in der Gröden-Abfahrt seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. „Mauer, Kamelbuckel bin ich es ein bisserl runder gefahren. Jedes Jahr ist es wieder immer wieder sehr interessant, auf die Kamelbuckel zuzufahren.“ Alles in allem sei es aber „ein ganz ein angenehmes erstes Training“ gewesen, bilanzierte der Weltcup-Gesamtzweite.