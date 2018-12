Proteste vor Beschluss der Krankenkassen-Reform

Aufgrund der Betriebsversammlungen blieben in Wien und Niederösterreich Kundencenter und Kassenambulatorien geschlossen. In Wien waren die Gesundheitszentren der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), alle Kundencenter in den Außenstellen und die Zentrale der WGKK von 10 bis 14 Uhr betroffen. Für Notfälle wurden Akutambulanzen eingerichtet. Auch das Hanusch-Krankenhaus in Wien schloss die Ambulanzen.