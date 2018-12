LG kündigt Kapsel-Maschine zum Bierbrauen an

Fünf Biersorten zur Auswahl

Fünf beliebte Biersorten sollen laut LG zum Start zur Auswahl stehen: hopfiges American IPA (Indian Pale Ale), goldenes American Pale Ale, vollmundiges englisches Stout, erfrischendes Witbier im belgischen Stil und herbes Pils im tschechischen Stil. Je nach Biersorte kann die Anlage in etwa zwei Wochen bis zu fünf Liter Bier herstellen. Was der Spaß kostet, verrät LG vorerst nicht. Auf der Anfang Jänner in Las Vegas startenden Elektronikmesse CES soll das Gerät näher vorgestellt werden.