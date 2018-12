„Beyond Good & Evil 2“: Tiefer Gameplay-Einblick

„Beyond Good and Evil“ erschien 2003 für den PC und Sonys PlayStation 2, im Jahr darauf folgten Versionen für Microsofts Xbox und Nintendos GameCube. 2008 kündigte Ubisoft offiziell eine Fortsetzung an, bis zu einem weiteren Lebenszeichen vergingen jedoch neun Jahre: 2017 zeigte der Publisher auf der Videospielmesse E3 in Los Angeles einen ersten Trailer (siehe oben).