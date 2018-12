Hadishats Mutter: „Will, dass er Wahrheit sagt“

Am 11. Mai - als das Mädchen „kurz zum Spielen in den Hof gegangen“ war, „und ich dachte, meine Kleine wäre dort in Sicherheit.“ Dass Robert K., „dieser unauffällige Nachbarsbub, dazu fähig sein könnte, Hadishat Böses anzutun, hätte ich niemals geglaubt“, vor der Tragödie, „die alles zerstört hat“. Ihr Leben, das ihrer anderen fünf Kinder: „Die beiden Kleinsten ahnen bis heute nichts von dem Verbrechen, ich habe ihnen erzählt, ihre Schwester sei mit ihrem Papa auf einer langen Reise.“ Der Vater - als die Tat geschah, verbüßte er wegen eines Schlepperdelikts in Italien eine Haftstrafe, den nächsten Freigang nutzte er für eine Flucht. Angeblich nach Tschetschenien, in sein Heimatdorf - wo Hadishat begraben wurde.