Wilde Schlägerei vor Disco in Klagenfurt

Fünf Burschen, darunter zwei 18-Jährige aus Feldkirchen und Himmelberg, gingen auf einen 19-Jährigen aus Knittelfeld los. Die Männer schlugen dem Mann mehrmals ins Gesicht. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Kopf. „Ob die Burschen betrunken waren ist noch unbekannt“, so ein Polizist. Die Prügelei endete für den Jugendlichen aus Knittelfeld im Krankenhaus. Warum sich die Jugendlichen in die Haare gekommen waren, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.