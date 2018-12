In St. Georgen gibt´s Reha auf Vier-Sterne-Niveau

Ein Bagger war gestern bei der Gartengestaltung im Einsatz, in einigen Räumen fehlen noch Möbel: Unter Hochdruck wird dem neuen Rehazentrum Am Kogl in St. Georgen/Attergau der Feinschliff verpasst, bevor am 21. Dezember auch die Kur-Gäste ihre Zimmer in dem Haus beziehen, das auch als Aktivhotel seine Türen öffnet. 20 Millionen Euro wurden in den Bau mit 198 Zimmern investiert.