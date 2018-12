Steuergeld-Skandal nun Fall für den Rechnungshof

Nach den Vorwürfen gegen den Fonds Soziales Wien geht jetzt dessen Ex-Chef Peter Hacker, nunmehr SPÖ-Sozialstadtrat in der Bundeshauptstadt, in die Offensive: In einem Schreiben an den Rechnungshof regt Hacker eine rasche Prüfung der Vorkommnisse an. Dass in Zusammenhang mit Grundversorgung Gelder veruntreut wurden, schließt der 55-Jährige aus. Die Ungereimtheit liege in der Schnittstelle mit dem Innenministerium - und dies sei längst bekannt.