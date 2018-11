Millionenskandal: Trotz Abschiebung Geld kassiert

„Sind an lückenloser Aufklärung interessiert“

Dem Fonds Soziales Wien sind die Vorwürfe bekannt, man gehe aber von systematischen Problemen aus: „Es ist auszuschließen, dass sich hier jemand bereichert - weder Organisationen noch die Flüchtlinge“, so FSW-Sprecher Christoph Ertl. Der Fehler sei demnach eher in der Computer-Datenbank zu suchen.