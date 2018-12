Nationalratspräsident Sobotka kritisiert Spionage

Spionage, Cyber-Attacken oder Destabilisierung hätten „in einer starken Partnerschaft keinen Platz“, sagte Sobotka am Mittwoch in seiner Rede vor dem Plenum der Staatsduma. Dadurch würde „Vertrauen zerstört und Vorurteilen neue Nahrung“ gegeben. Der russische Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin sprach in diesem Zusammenhang von einer Verschwörung.