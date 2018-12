„Freispruch“ für Programmierfehler bei BMW Steyr

Im März hatte die Sache viel Staub aufgewirbelt: Am Tag vor der Präsentation des BMW-Jahresergebnisses gab’s beim Autohersteller eine Razzia der Staatsanwaltschaft München I. Rund 100 Beamte durchsuchten die Zentrale sowie das Forschungs- und Innovationszentrum in München und das von Christoph Schröder geführte Motorenwerk in Steyr. Der Vorwurf lautete Abgas-Manipulation, ausgelöst durch eine Software, die in Steyr entwickelt wurde und bei den Modellen 750d und M550d im Einsatz war.