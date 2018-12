Diese Games haben uns 2018 nicht mehr losgelassen

Shadow of the Tomb Raider (Action-Adventure, PC/PS4/Xbox One, PEGI 18)

Lara Croft mag zwar bereits über 20 Jahre auf dem Buckel haben, dass die Archäologin es aber noch immer drauf hat und wie am ersten Tag zu begeistern weiß, zeigt sie beim Kraxeln durch die mit Gefahren und Rätseln gespickten Gräber in ihrem jüngsten Abenteuer. Shadow of the Tomb Raider spielen.