Meningokokken-Alarm: Volksschülerin (9) im Spital

Meningokokken-Alarm in der Volksschule Eisentratten: Nachdem eine Neunjährige an dieser gefährlichen Infektion erkrankt war, hat der Direktor am Freitag sofort das Gesundheitsamt eingeschaltet. Mitschüler und Familie bekamen vorbeugende Medikamente. Das Kind ist mitterweile außer Lebensgefahr.