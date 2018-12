Bushs Hund ruht bei Trauerfeier vor seinem Sarg

Trump hatte den Sarg mit der Präsidentenmaschine Air Force One im texanischen Houston abholen lassen, wo der 41. US-Präsident am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben war. In Washington ertönten 21 Kanonenschüsse, bevor eine militärische Ehrengarde den Sarg in die Rotunde des Kapitols trug.