SPÖ in Turbulenzen: Tiroler Chefin schmeißt hin

Der Zeitpunkt des Rücktritts kam überraschend. Wie schon während der Sitzung durchsickerte, wird Blanik den Parteivorsitz abgeben. Nachfolger wird Kronprinz Georg Dornauer. Innerhalb der Partei wurden bereits Stimmen laut, die fragten, warum sie den Vorsitz nicht schon nach der Wahl im Februar abgegeben hat. „Dann würde die SPÖ nämlich jetzt in der Landesregierung sitzen“, ist ein Insider überzeugt. Klubchefin will sie noch bis zum Parteitag bleiben, dann übergibt sie auch diese Funktion an Dornauer.