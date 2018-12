Kristina Vogel: „Seit Unfall fühle ich mich frei“

Nie vorher Emotionen gezeigt

Kristina Vogel will anderen Mut machen: „Da sieht man, wie wichtig das eigentlich ist. Ich habe mir jahrelang viel Druck gemacht. Ich fühle mich jetzt wieder frei und habe Zeit, mich neu auszurichten und das zu tun, was mir am meisten Spaß macht. (...) Ich habe das Weinen erst lernen müssen. Ich habe nie viele Emotionen gezeigt, weil ich immer die Kämpferin sein musste. Aber wenn man die Emotionen zulässt, kann man es schneller verarbeiten. Ich will anderen einfach Mut machen."