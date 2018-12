Bahn-KV: Einigung nach 16 Stunden Verhandlungen

Am vergangenen Montag war es in ganz Österreich zu einem zweistündigen Stopp im Zugverkehr gekommen. 670 Züge - davon 70 im Fernverkehr - standen für die Dauer des angekündigten Warnstreiks still. Eine Einigung war nicht zustande gekommen. Die Bahnwirtschaft umfasst in Österreich rund 60 Bahnunternehmen mit 40.000 Beschäftigten. Der größte Player ist die staatliche ÖBB. Andere größere Betriebe sind die Graz-Köflacher Bahn und die mehrheitlich private Westbahn von Hans Peter Haselsteiner.