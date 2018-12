Abgelehnte Asylwerber werden auf Insel verbannt

Botschaft: „Ihr könnt nicht für den Rest eures Lebens in Dänemark bleiben“

Die Mitte-rechts-Regierung in Kopenhagen und die sie unterstützende Dänische Volkspartei trafen am Freitag eine Haushaltsvereinbarung für 2019, in der auch die strengeren Vorschriften für abgelehnte Asylwerber enthalten sind. Zudem wurde die Einführung einer Obergrenze für Familienzusammenführungen beschlossen. Peter Skaarup, Fraktionsvorsitzender der Dänischen Volkspartei, sagte dazu: „Jetzt sagen wir den Menschen vom ersten Tag an, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens in Dänemark bleiben können.“ In Sachen UNO-Migrationspakt äußerte Dänemark übrigens Vorbehalte.