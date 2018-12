G20-Gipfel in Festung Buenos Aires gestartet

Saudi-Prinz hoch umstritten, Merkel-Airbus mit Problemen

Die Reise des saudischen Kronprinzen zum G20-Gipfel war höchst umstritten, weil er verdächtigt wird, den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben oder zumindest davon gewusst zu haben. Die deutsche Kanzlerin Merkel wurde an der Spitze der deutschen Delegation erst am Abend in Buenos Aires erwartet. Sie musste nach einer Panne an ihrer Regierungsmaschine „Konrad Adenauer“ zunächst nach Köln umkehren und auf einen Linienflug über Madrid ausweichen.