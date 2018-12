Merkel-Airbus: Elektronik-Schaden Grund für Panne

Merkel lobt Crew an Bord

Rund eine Stunde nach dem Abflug am Donnerstagabend in Berlin war die Kanzlerin mitten im Briefing mit den mitreisenden Journalisten über technische Probleme bei dem Airbus A340 informiert worden. Später wurde bestätigt, dass das Kommunikationssystem komplett ausgefallen war, was den Notfall-Code 7600 auslöste. Eine Kommunikation mit Bodenstationen war dann nur per Satellitentelefon möglich. Der Pilot entschied sich aus Sicherheitsgründen, den Flug abzubrechen, und landete die Maschine sicher auf dem Flughafen Köln-Bonn. Glücklicherweise habe man eine „sehr exzellente Crew“ gehabt, sagte Merkel in der Nacht. „Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord.“