Sextäter hatte es auf weitere Mädchen abgesehen

Im Fall der am 18. November in St. Georgen im Attergau in Oberösterreich durch Passanten gerade noch in letzter Sekunde verhinderten Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens gibt es gegen den aus Gampern stammenden Verdächtigen nun weitere Anschuldigungen. Der Sexstrolch soll zuvor in zwei Bars noch andere Frauen sexuell belästigt haben.