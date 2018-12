EU gibt grünes Licht für Glyphosat-Verbot

„Das heißt im Wesentlichen, wir haben grünes Licht, um Glyphosat und Hunderte andere gefährliche biologisch nicht abbaubare Unkraut- und Schädlingsgifte für private Anwender zu verbieten. Kärnten ist die erste Region in Europa überhaupt, die das schafft“, freut sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer ersten Reaktion: „Die Bedeutung, die die positive Stellungnahme der EU-Kommission für die Gesundheit aller in Kärnten lebenden Menschen, für unsere Tier- und Pflanzenwelt hat, ist enorm!“