Extreme Diät-Challenge von Gigi, Bella und Kendall

Trotz des massiven Wiederstandes hält das Lingerieunternehmen an seinem langjährigen Konzept fest und schickt alljährlich im November dünne und zugleich wie Olympioniken durchtrainierte Frauen über den Laufsteg, um die Dessous für die Weihnachtszeit vorzuführen. Die Aufzeichnung der Show wird dann im Dezember ausgestrahlt. In diesem Jahr fand die Wäscheschau in New York statt. Aber auch Shanghai und Paris waren bereits Locations für die Glitzershow.