NASA holt für Pläne neun private Firmen ins Boot

Im Rahmen eines Programmes mit dem Namen Commercial Lunar Payload Services (CLPS) sollen die Unternehmen, zu denen u.a. die Firmen Lockheed Martin Space, Moon Express, Deep Space Systems und Draper gehören, für die NASA kleine robotische Raumsonden bauen und auf den Mars befördern. In den kommenden zehn Jahre will die NASA an die neuen Firmen Verträge im Wert von insgesamt rund 2,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet knapp 2,3 Milliarden Euro) vergeben.