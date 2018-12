Traktor bei Stallarbeiten in Flammen aufgegangen

Während Stallarbeiten hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in Lambrechten plötzlich ein Traktor auf einem Bauernhof zu brennen begonnen. Die Besitzer konnten die Flammen selbst nicht eindämmen und alarmierten deshalb die Feuerwehr. 15 Einsatzkräfte rückten an und konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.