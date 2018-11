Hitlergruß bei Siegerehrung - Radfahrer verurteilt

Altersgruppe 75 plus

Bei der fünften Austria Top Tour-Gala im Schloss Mondsee war es vergangenes Jahr zu dem Zwischenfall gekommen, der zu dem gerichtlichen Nachspiel geführt hat. Die Veranstaltung am Nationalfeiertag bildete den Abschluss einer Radmarathon-Serie für Amateure. Der Angeklagte holte sich in der Altersgruppe 75 plus den Gesamtsieg. Bei der Ehrung riss er dann die rechte Hand gestreckt in die Höhe. Der Mondseer Bürgermeister Karl Feurhuber (ÖVP) sowie ein Anwalt, die beide Augenzeugen waren, zeigten den Sportler an. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sich der Amateurradler seit 2012 schon mehrmals bei Siegerehrungen derart gezeigt. Bis zum Zwischenfall im vergangenen Jahr hatte sein Verhalten jedoch keine strafrechtlichen Konsequenzen.