Minus 10 Grad! Rapid muss im Eiskasten heiß laufen

Rapid ist im Eiskasten Moskau angekommen. Bei minus 10 Grad nahm die am Mittwochabend das Abschlusstraining für die Europa-League-Partie am Donnerstag (16.50 Uhr) gegen Spartak in Angriff. Mit dabei: „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager. Er erklärt hier im Video (siehe oben),wie die Hütteldorfer in der Tiefkühltruhe Spartak Arena heiß laufen und zumindest einen Punkt erobern will.