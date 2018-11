Acht Mumien in Pyramidenkomplex entdeckt

Südlich von Kairo haben ägyptische Archäologen bei Ausgrabungen in einem Pyramidenkomplex acht Mumien entdeckt. Drei der rund 2300 Jahre alten Mumien seien gut erhalten, teilte das ägyptische Ministerium für Altertümer am Mittwoch mit. Demnach legten die Forscher die Gräber mit den acht Särgen in der Pyramide von Pharao Amenemhet II. in der Totenstadt von Dahschur frei.