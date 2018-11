Prächtiges Grab und Sarkophage in Luxor entdeckt

Einen spektakulären Fund haben Forscher in der ägyptischen Tempelstadt Luxor gemacht. In der Nekropole Al-Asasif entdeckten sie eine antike Grabstätte „mit sehr schönen Malereien“, mehrere Sarkophage und weitere Begräbnisartefakte. In einer Zeremonie vor dem Hatschepsut-Tempel am westlichen Nilufer verkündete Altertümerminister Chaled al-Anani am Wochenende den Fund durch französische und ägyptische Archäologen.