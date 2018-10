Kentern laut Gutachten kein technisches Gebrechen

Nach dem tragischen Vorfall mit einem Bundesheerboot auf der Donau bei Hainburg am 1. September ringen zwei Mädchen noch immer mit dem Tod. Klar ist nun, dass am Pionierboot selbst kein technisches Gebrechen vorlag. Bis zur Fertigstellung des Berichts einer vom Bundesheer eingesetzten Untersuchungskommission werde es noch einige Zeit dauern, wie Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte.