Von Dorfklub zerlegt! Reals Untergang im VIDEO

Was für eine Blamage! Real Madrids erste Niederlage unter dem neuen Trainer Santiago Solari ist richtig heftig ausgefallen. Beim baskischen Provinzklub Eibar unterlagen Luka Modric und Co. mit 0:3 (0:1). Der Premieren-„Nuller“ von Solari kam überraschend, unverdient war er aber keineswegs. Das „Weiße Ballett“ blieb auf Platz sechs hängen, Eibar (7.) pirschte sich bis auf zwei Punkte an den Champions-League-Sieger heran.