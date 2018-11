Sparsames Online-Shopping: Cashback, Rabatte & Co.

Wer gerne per Smartphone in seinen Lieblingsshops bestellt, der ist gut beraten, öfter mal am Laptop zu shoppen. Grund dafür ist das „Dynamic Pricing“. Hierbei handelt es sich um Algorithmen, die die Preise der Produkte automatisch an den Kunden angleichen. Das erfolgt auf Basis verschiedener Daten wie beispielsweise auf Grundlage der Annahme, dass Käufer, die per Smartphone bestellen, schneller und öfter einen Kauf tätigen. Geschuldet ist das wiederum der Tatsache, dass beim Kauf über das mobile Endgerät die zeitliche Komponente eine Rolle beim Kunden spielt, weil es schnell gehen muss. Dadurch ist es möglich, dass die Preise beim Online-Shopping mit dem Smartphone deutlich höher sind als die Preise am Laptop. Dass die Käuferschaft in Österreich gerne via Handy online einkauft, zeigt eine aktuelle Studie zum Internet-Einzelhandel aus diesem Jahr unter dem Punkt 6 „Mobile-Commerce“: Während im Jahr 2013 lediglich 9 % per Smartphone einkauften, waren es im Jahr 2017 bereits 23 % Online-Smartphone-Shopper.