Fünf verdeckte Ermittler von Kollegin verraten?

Korruption, Sex-Post, „Nanny“ für Kriegsverbrecher

Diese durchaus gefährliche Panne ist nur ein weiterer Fall in einer Serie an Krisensituationen im BVT: So flog erst vor Kurzem auf, wie BVT-Beamte Mitarbeiterinnen per WhatsApp mit ordinären Sex-Fotos belästigten und wie sich BVT-Mitarbeiter jahrelang Nazi-Postings zuschickten.