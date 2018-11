Frau verliert durch Nichtentrick zehntausend Euro

„Die 84-jährige Klagenfurterin wurde am 15. November von einer bislang unbekannten Frau, welche sich als ihre Nichte ausgab, angerufen. Da sie sich in einer dringenden finanziellen Notsituation befinde, erbat sie sich mehrere zehntausend Euro von der 84-Jährigen“, schildert ein Polizist: „. Das Opfer ließ sich durch vermeintlich wahrheitsgetreue Angaben und Fakten in die Irre führen, fuhr mit dem Taxi von Klagenfurt auf den Grazer Hauptbahnhof und übergab das Geld vor dem Haupteingang in einer Tasche an einen Boten.“