„Konnte erst laufen, als ich beide Beine verlor“

Jedes Jahr holt die „Look! Woman of the Year“-Gala außergewöhnliche Persönlichkeiten nach Wien. Neben Sänger Eros Ramazzotti, Moderatorin Frauke Ludowig oder Model Tatjana Patitz war auch Autorin und Sportlerin Guisy Versace in Wien zu Gast. Die Nichte von Gianni und Donatella Versace gestaltete ihr Leben nach einer zweifachen Amputation neu und machte mit ihrer Lebensgeschichte vielen Menschen Mut.