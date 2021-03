LIVE: Anderson verliert - Thiem ist ausgeschieden

Aus und vorbei! Rund fünf Stunden nach seinem verwerteten Matchball zum 6:1,6:4-Erfolg über Kei Nishikori (JPN-7) hatte Dominic Thiem am Donnerstagabend Gewissheit, dass er auch im dritten Anlauf bei den ATP Finals das Halbfinale nicht erreichen wird. Als Roger Federer in seinem letzten Match gegen Kevin Anderson den ersten Satz gewonnen hatte, war auch die theoretische Chance Thiems dahin. Noch ehe die Partie zu Ende war stand fest, dass die beiden Protagonisten Anderson (der schon nach Thiems Sieg Aufsteiger war) und Federer ins Semifinale des mit 8,5 Mio. Dollar dotierten Masters eingezogen sind. Thiem bilanziert damit auch nach seinem dritten Masters mit 1:2-Niederlagen in der Round Robin.