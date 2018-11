Bursch (18) dank tierischen „Schnüfflern“ gerettet

Geistesgegenwärtig hat ein 13 Jahre alter Bursche am Montagabend in Wien reagiert, als er beim Spazierengehen in einem Waldstück im Bezirk Liesing plötzlich leise Hilferufe vernahm. Der Bub alarmierte die Einsatzkräfte der Rettung, die sich auf die Suche nach der offenbar in Not geratenen Person machten. Die Helfer hatten dabei jedoch kein Glück, ebenso wenig Beamte der Polizei. Schlussendlich mussten die Diensthunde „Phaeton“ und „Mara“ ihre feinen Spürnasen unter Beweis stellen.