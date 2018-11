Ski-Welt gedenkt des Todesdramas um David Poisson!

Bei perfekten Bedingungen bereiten sich Österreichs Abfahrer derzeit in Copper Mountain (USA) auf ihren Saisonauftakt (24. November in Lake Louise) vor. Doch dieser Tage sind die Gedanken von Matthias Mayer, Hannes Reichelt & Co. auch bei David Poisson. Bei jenem Franzosen, der vor einem Jahr am 13. November 2017 bei einem fürchterlichen Sturz auf der Trainingsstrecke in Nakiska (Kanada) sein Leben verlor.