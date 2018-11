Rezept der Woche: Feine Zitronen-Topfen-Torte

Zubereitung: Für den Boden die Butterkekse zerbröseln (am Besten in einem Gefriersackerl zerdrücken) und mit der zerlassenen Butter vermengen. Die Masse in eine runde Kuchenbackform drücken. In einer separaten Schüssel den Topfen mit dem Staubzucker verrühren. Die beiden Eier in einer Tasse verquirlen und untermengen. Die Zitronen auspressen. Zitronensaft, Grieß, Vanillepuddingpulver, Vanillezucker und Backpulver vorsichtig unterheben. Diese Topfenmasse auf dem Butterkeksboden verteilen und ca. 1 Stunde bei 165 Grad Umluft backen.