Die Queen warnte Prinz Harry vor Meghan

Harry soll deswegen an die Decke gegangen sein und getobt haben: „Meghan bekommt, was sie will!“ Das Verhalten seiner Verlobten soll der Queen jedenfalls ein Dorn im Augen gewesen sein, berichtet die britische Zeitung „The Sun“. Am Ende setzte sich die Queen natürlich durch. Bei der Hochzeit trug Meghan eine von der Queen ausgesuchte Tiara. Die stammte aus der Schatzkammer von Queen Elizabeth II. und gehörte einst ihrer Großmutter, Queen Mary. Und der Streit darum scheint längst vergessen zu sein.